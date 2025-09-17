秋田朝日放送 秋田・横手市で１６日、酒造会社の従業員が自分たちが仕込む酒に使うコメの刈り取りをしました。 酒米の稲刈りが行われたのは、日本酒「天の戸」をつくる浅舞酒造の田んぼです。酒造りをする従業員の視野を広げようと、地域の生産者の協力を受け従業員がコメ作りを始めて２年目です。３０平方メートルの田んぼで伝統的な品種「亀ノ尾」を育てました。 刈り取ったイネは「はさがけ」といわれる伝統的な