ABCテレビは17日、「秋改編」を発表した。月曜の「ナイトinナイト」枠に続いて「月よるビッグバン」と題した深夜枠を新設し、第1弾として、ユニットコント番『コント・デ・ンガナ』をスタートする。【画像】『コント・デ・ンガナ』『すべての恋が終わるとしても』などABCテレビ新番組『コント・デ・ンガナ』は、各賞レースで好成績を残してきた、ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭が出演し、“関西発