フリーアナウンサーの森香澄（30）が17日、自身のインスタグラムを更新し、自撮りを披露した。森は「たまには自撮り」とハートをあしらったピンクの服にアゴ下でピースする自撮りを投稿した。この投稿にフォロワーからは「相変わらず色気ダダ漏れ」「自撮り嬉しい〜」「かっわぃぃぃ」「天使」「撃ち抜かれるかわいさ」「めちゃくちゃキュート」といったコメントが寄せられた。