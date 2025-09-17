世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求を巡る非公開の裁判手続きが17日、東京高裁であり、10月に現役信者らの証人尋問が実施されることが決まった。関係者が取材に明らかにした。高裁での証人尋問は初めて。関係者によると、尋問が決まったのは教団職員と現役信者の2人で、解散命令請求に関連し、信者らが差別などの被害を受けている実態を訴えるという。教団側は11月、最終的な主張をまとめた書面を提出するとさ