東京都港区のガールズバーで昨年１０月、女性従業員（当時１８歳）を刺殺したとして、殺人罪などに問われた千明（ちぎら）博行被告（５０）の裁判員裁判で、東京地裁は１７日、懲役１９年（求刑・懲役２０年）の判決を言い渡した。福家康史裁判長は「強い殺意に基づく執拗（しつよう）で残虐な犯行で、被害者の命が失われた結果は重大だ」と述べた。判決によると、千明被告は昨年１０月２７日、港区新橋のガールズバー店内で、