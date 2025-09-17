◇セ・リーグ巨人ーヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人は3回、泉口友汰内野手（26）の犠飛で勝ち越しに成功した。初回に先発投手の戸郷が2点を失ったものの、2回にリチャードの11号2ランで試合を振り出しに戻した。さらに2―2の3回に先頭打者の戸郷がしぶとく三塁内野安打で出塁すると、丸がつないで無死一、二塁のチャンス。キャベッジは二ゴロに倒れたものの、1死一、三塁で泉口がきっちり犠飛。戸郷がタッチアッ