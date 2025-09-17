嵐の櫻井翔が主演する１３日の日本テレビ「放送局占拠」は第９話が放送された。次週が最終回。公式サイトのトップには、ある場所をクリックすると謎の動画が流れる仕掛けが施されており（現在は座敷童の目）、各話ごとに更新されている。動画の中には隠し文字があり、９話後の最新動画までをつなげると「ＩｋｎｏｗｔｈｅＴｒｕｅｉｄｅｎｔｉｔｙｏｆｔｈｅＰｕｐｐｅｔＭａｓｔｅｒｉｓＭｕｓａｓｈｉ