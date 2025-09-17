「スケバン刑事」などで知られ、現在は米ロサンゼルス在住の女優・中村由真（５５）が１７日までにＳＮＳを更新。日本同様、暑さの残るＬＡの街の様子を伝えた。「美味しいもの食べると笑顔が増える。週末の街は賑やかだったよ」（９月８日付インスタグラム）と黒いタンクトップ姿で広島風お好み焼きや、小籠包に舌鼓をうつ写真を。「平日の外食ディナーはなんか嬉しい。野菜たっぷりのピザが美味しかった。お昼間はまだまだ暑