友達とおしゃべりしながら買い物をするのは、一人とはまた違う楽しさがありますよね。どの服が似合うかアドバイスをし合ったりするのも、一緒に買い物に行く醍醐味といえるでしょう。しかし、そのアドバイスが単なるダメ出しになってしまうと、友情にヒビが入ることもあるようで……。今回は、一緒に買い物に行った友達にダメ出しをされた話をご紹介いたします。ファッションセンスをダメ出し「久しぶりに友達と買い物に行ったとき