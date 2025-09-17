俳優古田新太（59）、山田裕貴（34）が、16日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。映画「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督）で共演した俳優について暴露した。古田は後半に「誰かの悪口言おう。小澤くんかな」とノリノリ。共演した小澤征悦（51）について語った。古田は「小澤くんはコンダクターの息子じゃん。だからクラシック音楽に詳しいはずなんだけど、何のアドバイスもくれないんだ」と暴露。