京阪電鉄は2025年11月8日(土)、18回目となる「大津線感謝祭2025」を開催します。場所は大津線 錦織車庫。午前・午後の二部開催とし、完全事前申込・抽選制で参加者を募集しています。イベントでは車庫内で本物の電車の運転を体験する「電車でゴー」（事前申込・抽選）のほか、車掌スイッチ操作やマイク放送を体験する「車掌でゴー」、電車に乗ったまま洗車機の中を通過する「洗車でゴー」など様々な体験企画が盛りだくさん。5000系