RB大宮アルディージャは17日、FWオリオラ・サンデーが運転する自家用車と他の乗用車との接触事故が発生したと報告した。公式サイトによると、交通事故が起きたのは14日の20時頃で、場所は東京都目黒区内。双方に怪我はなく、事故発生後は速やかに警察など関係各所に連絡して対応を行ったという。クラブは「本件を受け本人へ厳重注意をするとともに、選手・スタッフへの注意喚起を行い、今後の再発防止に向けて交通安全の取り