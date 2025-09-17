コインランドリーから女性用の下着などを盗んだとして、17日に警察は鶴岡市の男を逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鶴岡市青柳町の無職の男（40）です。 警察によりますと男は、8月15日の午前11時13分ごろから午前11時17分ごろまでの間、鶴岡市淀川町のコインランドリーの乾燥機の中から、村山地方に住む女性（40代）などが所有する下着・パンティなど8枚を盗んだ疑いです。 被害があったと通報を受けた