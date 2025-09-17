【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERのVRコンサートツアー第2弾『TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK』が、10月10日より東京、大阪、11月14日より愛知、福岡にて開催される。 ■“ゼロ距離”体験が“ときめき”とともに進化 前作『HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT』はアンケートで満足度99.5パーセントという驚異的な記録を樹立。今回は“ときめき”