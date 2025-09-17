北海道釧路市で、太陽光発電の開発を市長の許可制とする条例案が可決されました。釧路湿原周辺で乱立するメガソーラーに対し、事実上規制を強める形ですが、どれほどの効果が期待できるのでしょうか。（市議会）「議案第９３号、釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例を採決します。原案の通り可決しました」さきほど釧路市議会で、太陽光発電の設置に関わる条例案が全会一致で可決されました。これまでと大き