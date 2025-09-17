○ジャストプラ [東証Ｓ] 発行済み株式数の1.79％にあたる22万2750株の自社株を消却する。消却予定日は9月25日。 ○サンケン [東証Ｐ] 発行済み株式数の16.6％にあたる417万2700株の自社株を消却する。消却予定日は10月3日。 ［2025年9月17日］ 株探ニュース