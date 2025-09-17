埼玉・八潮市の道路陥没事故を受けた調査で、1年以内に対策が必要とされた下水道管は全国で72kmに及ぶことが分かりました。埼玉・八潮市で2025年1月に起きた道路陥没事故は、硫化水素によって下水道管が腐食したことが原因とみられています。これを受け全国で行われた特別調査の結果、腐食や破損など1年以内の速やかな対策が必要とされる下水道管は、35都道府県の71の自治体で約72kmに及んだほか、空洞が6カ所確認されました。