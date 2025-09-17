SNS型の投資詐欺で、約2億1800万円をだまし取られました。埼玉・蓮田市の女性（61）は、友人を名乗る男から「僕の言う通りにすれば簡単に稼げる」とSNSなどでやりとりし、嘘の投資話を持ちかけられました。女性は2025年1月から54回にわたって指定された口座に振り込み、現金約2億1800万円をだまし取られたということです。