栃木・栃木市の東北道下りで17日午後、トラックが炎上しました。午後3時ごろ、東北道下りの栃木インターチェンジ付近で、「トラックが燃えている」と通報がありました。消防によりますと、4トントラックから火が出て、約1時間後に消し止められました。けが人や巻き込まれた車はなく、警察が詳しい出火原因を調べています。