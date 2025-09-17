元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動している渡邊渚さん（28）が17日、自身のインスタグラムを更新。夏休みでリラックスする表情を公開し、自身の体調についても言及した。「緑に囲まれてデトックス！」と書き始めた渡邊さん。庭園が見える場所でお茶を飲み、くつろぐ姿を公開し、「仕事を再開してから夏までずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます」と報告した。「以前に比べ、体力がなくなって