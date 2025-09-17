新興企業の支援イベントに出席した石破首相＝17日午後、大阪市此花区の夢洲石破茂首相は17日、閉幕まで1カ月を切った大阪市の大阪・関西万博会場を視察した。スタートアップ（新興企業）の支援イベントに出席し「新興企業の6割は東京以外で事業を始め、発展させている。東京一極集中を変え、地方に幸せをもたらしてほしい」と呼びかけた。大阪府の吉村洋文知事とも意見交換した。イベントは「GlobalStartupEXPO2025」。