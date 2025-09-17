約2200万円をだまし取られました。投資詐欺の被害にあったのは、中能登町に住む50代男性です。男性は、ことし6月投資に関する動画を切っ掛けに、SNSグループへ加入。その主宰者のアシスタント女性を名乗る者から投資をすすめられ、4回にわたり現金2200万円を振り込みました。その後、利益が出て出金しようとしたところ高額の手数料を提示され、払えずだんだん手数料が下がっていったことからおかしいと気付き、投資詐欺であ