cinema staffとw.o.d.によるツーマンライブが、20月16日（木）にShibuya WWWに開催される。このライブは、カセットテープの祭典を祝う国際的な年次イベント「CASSETTE STORE DAY（CASSETTE WEEK）JAPAN」の10周年アニバーサリー企画として開催されるもので、マクセル製品とのコラボが決定したcinema staffと、これまでも多数のカセットテープをリリースしているw.o.d.という、カセットテープに縁の深いバンド同士の対バンとなる。