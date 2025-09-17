メ～テレ（名古屋テレビ） 17日午前、三重県尾鷲市で、登山をしていた女性が岩から滑落し死亡しました。 警察と消防によりますと午前9時ごろ尾鷲市南浦の天狗倉山で、女性が滑落したのを一緒に登山をしていた夫が目撃し、119番通報しました。 滑落したのは津市の会社員野口洋子さん(73)で、山岳警備隊などによって約1時間後に発見され、県の防災航空ヘリによって救助されました。 そして、心肺停止の状態で病院に搬