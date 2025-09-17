メ～テレ（名古屋テレビ） 11歳の女の子にみだらな姿を撮影・送信させたとして、49歳の男が再逮捕されました。 不同意わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されたのは、東京都八王子市の無職・小濱拓哉容疑者（49）です。 警察によりますと小濱容疑者は8月、13歳未満であることを知りながら、11歳の女の子に対しSNSを利用してみだらな姿の写真1点を撮影・送信させ、児童ポルノを製造した疑いが持