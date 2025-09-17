◆パ・リーグソフトバンク―西武（１７日・みずほペイペイ）西武・武内夏暉投手が３回途中１１失点で降板した。１点リードの２回、無死満塁のピンチを招いて２死までこぎつけたものの、２者連続で押し出しの四球を与え、さらに３連打を浴びて７失点。３回も先頭の谷川原から４者連続安打を許して２点を失ったところで豊田投手コーチがマウンドへ。そのまま降板となった。武内の１試合９失点は自身ワースト。武内は８月５日の