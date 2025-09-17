メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市の将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す、王座戦五番勝負の第2局が18日、行われます。 今期の王座戦五番勝負は、藤井七冠に伊藤匠叡王が挑戦する同学年対決で、第1局は藤井七冠が勝利しています。 第2局は、18日神戸市のホテルで行われ、17日の検分では部屋の空調や照明などを確認しました。 先に3勝した方がタイトルを獲得する王座戦。 藤井七冠は今期防衛に成功すると王座3