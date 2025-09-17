ブームを超え、いまや定番レジャーとなったサウナ。旅や出張の合間に全国のサウナを巡る熱心なサウナーも、もはや珍しくありません。むしろ忙しい出張中こそ、“ととのう”時間は欠かせないーーそんなニーズに応えて登場するのが、文具メーカーのコクヨが立ち上げたライフスタイルブランド・SAUNA BUと、全国展開のビジネスホテル・ドーミーインのコラボレーションによるサウナグッズ。旅先での“サ活”に便利な「コクヨ SAUNA BU