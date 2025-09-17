◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2025年9月17日楽天モバイル）楽天の宗山塁内野手（22）が4回1死一塁で伊藤から右前打を放ち、100安打に到達した。この日は今季3度目の「5番・遊撃」で先発出場。2回の第1打席は二ゴロに倒れていたが、この第2打席では続く浅村の勝ち越しとなる左翼線への適時二塁打を演出した。宗山は100安打について「一つの節目の数字だと思うけど、本当に積み重ねなので、とにかく内容にこだわっていき