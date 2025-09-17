ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が１７日、都内で主演映画「秒速５センチメートル」（１０月１０日公開）の完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。今作は「君の名は。」「天気の子」などで知られるアニメ監督・新海誠氏の２００７年に公開された映画の実写化で、松村は初の単独主演。観客を見渡し、「夢の中でしゃべっているよう。とにかく届くのが楽しみですね」と笑顔だった。トークの中盤では新海氏が登壇。「２０