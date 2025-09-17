「広島−阪神」（１７日、マツダスタジアム）プレーボール直前に強い雨が降り、試合開始が遅れた。両軍の選手も雨が上がるまで待機。広島ベンチでは陽気なドミニカンのモンテロ、ファビアンのダンスレッスンが始まり、中村奨と佐々木、羽月らが手を取り合いながら踊り出す異様な光景が中継に映し出された。ＳＮＳも爆笑。「可愛いなモンテロ」、「楽しそうで何よりｗ」、「一生カープにいてください」、「モンテロめっちゃ