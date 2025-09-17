ジルスチュアート ビューティが、"クリスタルブルーム"シリーズの世界観を表現したリップ美容液「クリスタルブルーム リップブーケ セラム」より5色うち限定2色を2025年10月3日（金）より発売する。■新色が登場花々のエッセンスがとけ込んだような、うるおい溢れるリップ美容液から、秋の訪れを感じる道で清らかに咲く花々をイメージした新色3色と限定2色が登場。「クリスタルブルーム リップブーケ セラム」はジンジンとした温感