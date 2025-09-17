矢野経済研究所は、コメの一貫ビジネス（米の品種開発から生産、加工、流通、販売までを一貫して自社・自社グループで管理する垂直統合型ビジネス）や、コメ関連商品・サービス（飲料・調味料、健康機能米・原料素材、加工米飯、非食用分野など）を調査し、製品セグメント別の動向や参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、和食ブームを追い風に海外では日本米（短粒種）需要が拡大し、2030年度のコメの一貫ビジネスの市