「DEW タンタンコンクドロップα」カネボウ化粧品は、スキンケアブランド「DEW（デュウ）」から、一昨年秋発売の「DEW タンタンコンクドロップ」を進化させ、「DEW タンタンコンクドロップα」として、リニューアル発売する。美しく弾むようなハリを与え、美フォルム（キメの形が美しい状態）な肌へ導く。ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na）（保湿）を2倍（従来品比）増量配合し、新たに「ブクリョウタケエキス」をプラスした独自開発