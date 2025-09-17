淡路屋は、大阪・関西万博の公式キャラクターの「ミャクミャク」をデザインをデザインした駅弁「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」を、9月18日から先行販売する。駅弁「ひっぱりだこ飯」の内容はそのままに、万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が3面にあしらわれ、赤と青、白を配色した特製デザインの陶器と掛け紙を採用した。価格は1,980円（税込）。駅ナカ店舗などで先行販売の後、10月1日から一般販売する。販売数量