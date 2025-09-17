tripla（トリプラ）は、宿泊予約システム「tripla Book」でフィリピンのオンライン決済代行サービス「Maya」に対応した。「Maya」は、フィリピンで4,000万人以上の利用されている決済サービス。すでに日本を含む5か国で事前決済機能を提供しており、「tripla Book」経由の予約のうち約20％が事前決済されている。「tripla Book」は、宿泊施設の自社公式サイト向け宿泊予約エンジンで、8言語34通貨に対応。最安値が表示できる「ベス