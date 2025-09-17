タイ・エアアジアXは、バンコク/ドンムアン〜リヤド線を12月2日に開設すると発表した。火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はプレミアムフラットベッド30席、エコノミークラス255席の計285席を配置した、エアバスA330-300型機を使用する。所要時間はバンコク/ドンムアン発が8時間20分、リヤド発が7時間10分。グループでは、エアアジアXがクアラルンプールからジェッダとメディナへ乗り入れており、リヤドには初就航となる。