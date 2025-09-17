「カレ・ド・ショコラ＜ジャンドゥーヤ＞」森永製菓は、味わい・香り・くちどけにこだわった本格的なチョコレート「カレ・ド・ショコラ」ブランドのパッケージデザインをリニューアルして9月下旬から発売します。また、新たなフレーバーとして芳醇なナッツの味わいが楽しめる「カレ・ド・ショコラ＜ジャンドゥーヤ＞」と、サクサクほろほろとした食感の「カレ・ド・ショコラ＜ラングドシャ＞」を9月30日から発売する。「カレ・ド・