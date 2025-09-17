エディージャパンは決勝でフィジーとの対戦を迎える(C)Getty Images2025年パシフィックネーションズカップ準決勝がラグビー日本代表（世界ランク13位、以下ジャパン）とトンガ代表（同16位）との間で、アメリカコロラド州で現地時間の9月14日に行われ、ジャパンが62-24のスコアで勝利した。ジャパンは同国との対戦成績を11勝9敗とし、2017年から続く連勝を4に伸ばした。【動画】62-24で大勝したトンガ戦のハイライトを見る結果