「やわ肌ミルク洗顔＜オレンジアロマ＞」ファンケルは、10月15日から、「やわ肌ミルク洗顔＜オレンジアロマ＞」（容量：120mL）を、通信販売、直営店舗、一部の一般流通にて数量限定で新たに発売する。ぬくもりを感じるオレンジの香りで一日の始まりに心地良く、前向きな気持ちを感じられる朝用のミルク状洗顔料となっている。昨年10月に、朝の肌状態に着目し、ふっくらやわらかな肌に洗い上げる朝用のミルク状洗顔料として発売し