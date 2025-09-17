11歳の女の子に「胸をいじってるのを見たい」などとメッセージを送り、画像を送らせるなどした疑いで、49歳の男が逮捕されました。東京都の無職・小浜拓哉容疑者(49)は先月ごろ、SNSで知り合った11歳の女の子に上半身の裸を撮影するよう求め、画像を送信させた疑いで再逮捕されました。小濱容疑者は黙秘していますが、警察によりますと、動画共有アプリを通じ女の子と知り合っていて、別のSNSでは「胸をいじってるのを