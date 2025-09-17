そごう･西武は、西武池袋本店の地下1階食品フロアのスイーツ&ギフトゾーンを9月17日にリニューアルオープンした。これを皮切りに、9月25日には地下2階の惣菜フロア、10月以降には弁当エリアなどを順次オープンしていく予定としている。〈西武池袋本店「デパチカ」スイーツ&ギフトゾーン改装ポイント〉西武食品館で以前から人気だったショップに加え、百貨店初出店となる11ショップを含む41ショップを新しく導入。とくに、