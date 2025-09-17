福島第1原発1号機の「非常用復水器」の周辺＝2013年5月（原子力規制委提供）原子力規制委員会は17日、東京電力福島第1原発事故の発生直後に使えなくなったとみられていた1号機の冷却装置「非常用復水器（IC）」が、12日ほど後に一時的に動いた可能性があるとの調査結果をまとめた。炉心溶融を起こした1〜3号機のうち、ICは1号機にしかなく、当時の作動状況は未解明の点が多かった。開発中の次世代型原発にはICを採用するものが