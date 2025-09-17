暑さの影響でタマネギが平年の3割ほど高い一方、キャベツはお買い得となりました。農林水産省によりますと、先週の野菜の平均小売価格はタマネギが平年より27％、トマトが20％、ネギは19％高くなりました。記録的な猛暑の影響に加え、雨が少ない日が続いていて生育不足が見られるということです。一方、キャベツは生育が順調で平年より11％安くなりました。農水省は、9月中はキャベツは平年並みで価格が推移する一方、タマネギやト