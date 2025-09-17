本日ベルーナドームで開催のイースタン・リーグ公式戦、西武−巨人の試合前の始球式に小関竜也ファーム監督の長女でアーティストの小関舞さんが登場した。小関舞さんは球団を通じ「始球式に向けて、お父さん（小関竜也ファーム監督）に投げ方を教わったり、家でシャドーピッチングをしました！背番号はお父さんと同じものを背負いたい気持ちが強く「79番」にしました！結構緊張してしまいボールはそれましたが、長野久義選手（