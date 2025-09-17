タレント藤咲凪（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所を退所することを発表した。藤咲は「『ご報告』このたび、9月20日をもちましてお世話になっておりましたミントプロダクションを退所いたしました。在籍中は多くのご支援・ご声援をいただき心より感謝申し上げます（原文ママ）」と発表。関係者、ファンへ感謝を伝えた。さらに「これからはゆるやかに自分らしく歩んでいけたらと思っております。今後とも温かく