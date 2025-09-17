ミャクミャクとトゥンクトゥンクのコラボ商品の横濱パイナップルケーキ黒糖（園芸博協会提供）ミャクミャクからトゥンクトゥンクへバトンタッチ―。大阪・関西万博と、横浜開催の国際園芸博覧会（園芸博）の公式キャラクターをあしらった商品が２３日、発売される。大阪万博閉幕まで残り１カ月、園芸博開幕まであと１年半。販売元で主催者の園芸博協会は「次の博覧会は横浜」とアピールしている。商品はＡ４判のクリアファイル