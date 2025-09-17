週末にカレーを食べる慣習がある海上自衛隊。隊員の元気の源を作っている海上自衛隊の調理師が、母校でカレーの調理実習を行いました。 石川県七尾市の高校で行われたのは、食を通じて自衛隊の生活について理解を深めてもらおうと、自衛隊が企画した調理実習。講師は、この学校の卒業生の海上自衛隊員です。17日は、隊員たちが船上でも曜日感覚を忘れないように、毎週金曜日に食べるという海自カレー作りに挑