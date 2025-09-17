プロ志望届を提出せず、大学進学への意向を示した東海大相模の福田＝同校グラウンド昨夏の甲子園で、東海大相模の９年ぶりベスト８入りに貢献した最速１５０キロ右腕の福田拓翔投手（３年）が１７日、プロ志望届を提出せず、大学進学の意向を明かした。今夏の神奈川大会決勝後には「けがもあったので、まだ決められない」と進路を未定としていたが、「今は『プロ野球選手になる』という夢から、『４年後にドラフト１位でプロに