主演ミュージカル『Once』に出演している京本大我さんがRayに登場！そこで今回は、そんな京本さんが「ちょっと自分盛れてる」と思う瞬間について明かしてくれました。無意識に美をまとう京本さんの、オンとオフでの美のギャップについて深掘り♡びゅーてぃふぉー京本大我360度、全方位スキなし！Rayソロ初登場魅せる、京本大我の麗しい表情。無意識に美をまとう彼だからこそ見せられる、新しい美のカタチ。Topic メイクやネイ